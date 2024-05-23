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БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА 1005, мягкой фиксации с жесткой вставкой размер I, люкс, №1 - Одесса (180608) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 125/3
Всего: упаковка (2)
615,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Екатерининская, 48
Всего: упаковка (1)
614,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
615,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Польская, 14
Всего: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (2)
615,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 53
Всего: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 9
Всего: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 27
Всего: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 16
Всего: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Шклярука Павла, 12-Д
Всего: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
Всего: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 33
Всего: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
614,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
Всего: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 123/1
Всего: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (1)
615,00 грн