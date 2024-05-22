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БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА 1005, мягкой фиксации с жесткой вставкой размер I, люкс, №1 - Львов (180608) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется через 33 мин
Долина, ул. Грушевского Михаила, 15
Всего: упаковка (1)
611,99
Экономия: -106,67 грн
505,32 грн
Ива-фарм
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Закрыто Открывается в 09:00
Долина, просп. Независимости, 3-А
Всего: упаковка (1)
653,99
Экономия: -148,67 грн
505,32 грн
Ива-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 99
Всего: упаковка (1)
639,99
Экономия: -134,67 грн
505,32 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 03 мин
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
Всего: упаковка (1)
462,06 грн
Ива-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Бельведерская, 14
Всего: упаковка (1)
653,99
Экономия: -148,67 грн
505,32 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Матейко, 34
Всего: упаковка (1)
611,99
Экономия: -106,67 грн
505,32 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 14
Всего: упаковка (1)
593,99
Экономия: -88,67 грн
505,32 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, бульв. Вишневецкого Дмитрия, 9
Всего: упаковка (1)
553,99
Экономия: -48,67 грн
505,32 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 33 мин
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/3
Всего: упаковка (1)
462,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 17
Всего: упаковка (1)
589,99
Экономия: -84,67 грн
505,32 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
462,08 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 42
Всего: упаковка (1)
513,99
Экономия: -8,67 грн
505,32 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Житомирская, 38
Всего: упаковка (1)
502,00
Экономия: -15,06 грн
486,94 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
Всего: упаковка (1)
465,00
Экономия: -13,95 грн
451,05 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Всего: упаковка (1)
614,80 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Березняковская, 36-Ж
Всего: упаковка (1)
508,29 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Иличанка, ул. Школьная, 43
Всего: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
Всего: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 98
Всего: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 128
Всего: упаковка (1)
615,00 грн