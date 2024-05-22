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БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА 1005, мягкой фиксации с жесткой вставкой размер I, люкс, №1 - Киев (180608) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Березняковская, 36-Ж
Всего: упаковка (1)
508,29 грн
В других городах:
Авк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
Всего: упаковка (1)
465,00
Экономия: -13,95 грн
451,05 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 22:00
Бердичев, ул. Житомирская, 38
Всего: упаковка (1)
502,00
Экономия: -15,06 грн
486,94 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Доктора Бончука, 1-Б
Всего: упаковка (1)
485,18 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 41 мин
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 42
Всего: упаковка (1)
513,99
Экономия: -8,67 грн
505,32 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 41 мин
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
462,08 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 41 мин
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 17
Всего: упаковка (1)
589,99
Экономия: -84,67 грн
505,32 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/3
Всего: упаковка (1)
462,06 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Всего: упаковка (1)
614,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 41 мин
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
Всего: упаковка (1)
462,08 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 41 мин
Тернополь, бульв. Вишневецкого Дмитрия, 9
Всего: упаковка (1)
553,99
Экономия: -48,67 грн
505,32 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 14
Всего: упаковка (1)
593,99
Экономия: -88,67 грн
505,32 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (1)
462,08 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Коблево, ул. Одесская, 2/4
Всего: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
Всего: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется через 41 мин
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Иличанка, ул. Школьная, 43
Всего: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 128
Всего: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
Всего: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
615,00 грн