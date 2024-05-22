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БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА 1005, мягкой фиксации с жесткой вставкой размер I, люкс, №1 - Харьков (180608) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках
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Открыто Закроется через 29 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 2-А
Всего: упаковка (1)
369,50 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, пер. Донецкий, 18
Всего: упаковка (1)
363,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Суздальские Ряды, 9
Всего: упаковка (1)
373,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, ул. Клочковская, 104-А
Всего: упаковка (1)
363,00 грн
Аптека галатея
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Открыто Закроется через 29 мин
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (1)
369,50 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Харьков, просп. Юбилейный, 5-А
Всего: упаковка (1)
383,00 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 152/1
Всего: упаковка (1)
363,00 грн
Астарта
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 147
Всего: упаковка (2)
369,50 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Харьков, ул. Дудинской, 1-А
Всего: упаковка (1)
363,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, просп. Гагарина, 178
Всего: упаковка (1)
363,00 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
376,50 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 120
Всего: упаковка (1)
369,50 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Байрона, 9
Всего: упаковка (1)
369,50 грн
Астарта
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Открыто Закроется в 17:00
Харьков, ул. Туркестанская, 44
Всего: упаковка (2)
373,00 грн
Класна аптека
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Открыто Круглосуточно
Харьков, просп. Байрона, 136/8
Всего: упаковка (1)
363,00 грн
Астарта
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Золочевская, 17
Всего: упаковка (1)
369,50 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 108
Всего: упаковка (1)
373,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Мисли Мирослава, 50
Всего: упаковка (1)
369,50 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Танкопия, 23
Всего: упаковка (1)
369,50 грн
Аптека твого миста
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, ул. Героев Труда, 26-В
Всего: упаковка (1)
369,50 грн