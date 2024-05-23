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БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА 1001, мягкой фиксации размер II, люкс, №1 - Запорожье (180476) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 45 мин
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
350,13 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
350,13 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
367,64 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
385,14 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 131
Всего: упаковка (1)
333,45 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (1)
333,45 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 45 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
379,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 45 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
350,12 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
Всего: упаковка (1)
350,13 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 45 мин
Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: упаковка (1)
330,31 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
Всего: упаковка (1)
350,13 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
350,13 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
Всего: упаковка (1)
350,13 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
350,13 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зестафонская, 22
Всего: упаковка (1)
350,13 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Всего: упаковка (1)
379,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:30
Марганец, ул. Лермонтова, 27
Всего: упаковка (2)
367,64 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 45 мин
Синельниково, ул. Мира, 52
Всего: упаковка (1)
402,65 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
Всего: упаковка (2)
350,13 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
Всего: упаковка (1)
350,12 грн