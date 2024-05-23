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БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА 1001, мягкой фиксации размер I, люкс, №1 - Одесса (180474) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Итальянский, 11
Всего: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 15
Всего: упаковка (1)
333,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 67/1
Всего: упаковка (1)
355,10 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Овидиополь, ул. Вертелецкого, 20-Б
Всего: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Николаевская, 19/3
Всего: упаковка (1)
314,58 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Новая Одесса, ул. Центральная, 225
Всего: упаковка (1)
250,38 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 12
Всего: упаковка (2)
330,31 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, просп. Победы, 30/47
Всего: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Суворово, ул. Независимости, 64-А
Всего: упаковка (1)
250,38 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Школьная, 2-Л
Всего: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Братское, ул. Воронина, 39
Всего: упаковка (2)
355,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Балта, ул. Магдебурская, 27
Всего: упаковка (1)
355,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. 10-я Линия, 52
Всего: упаковка (1)
330,31 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Соборная, 14
Всего: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 05:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 84
Всего: упаковка (1)
355,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 22-Б
Всего: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Новомиргород, ул. Соборности, 108-А
Всего: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ямполь, ул. Свободы, 140
Всего: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Тывров, ул. Малиновского Маршала, 2
Всего: упаковка (1)
330,31 грн