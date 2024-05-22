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БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА 1001, мягкой фиксации размер I, люкс, №1 - Львов (180474) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франково, ул. Львовская, 2
Всего: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 10
Всего: упаковка (1)
350,20 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:30
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 65/1
Всего: упаковка (1)
304,74 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 00:00
Борислав, ул. Поток, 12
Всего: упаковка (2)
365,26 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, ул. Стуса Василия, 9
Всего: упаковка (1)
314,58 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, бульв. Шевченко Тараса, 11
Всего: упаковка (1)
314,58 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 145
Всего: упаковка (1)
330,31 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 03 мин
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
Всего: упаковка (1)
350,13 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
Всего: упаковка (1)
381,06 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 33 мин
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 36
Всего: упаковка (1)
311,99
Экономия: -71,88 грн
240,11 грн
Ива-фарм
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Открыто Закроется через 33 мин
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 146-Г
Всего: упаковка (1)
311,99
Экономия: -71,88 грн
240,11 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Симоненко Василия, 2-А
Всего: упаковка (1)
374,99
Экономия: -33,38 грн
341,61 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Любомль, ул. Независимости, 25
Всего: упаковка (1)
381,79
Экономия: -3,94 грн
377,85 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:45
Перечин, пл. Народная, 3
Всего: упаковка (1)
330,31 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Паляница, ул. Стаище, 94-А
Всего: упаковка (1)
401,79 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Залещики, ул. Маковея, 40
Всего: упаковка (1)
314,58 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Виноградов, ул. Мира, 29
Всего: упаковка (1)
330,31 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Изяслав, ул. Шевченко, 16
Всего: упаковка (1)
268,99
Экономия: -28,88 грн
240,11 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Берегово, пл. Кошута, 3
Всего: упаковка (1)
350,13 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Камень-Каширский, ул. Шевченко, 5
Всего: упаковка (1)
265,50 грн