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БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА 1001, мягкой фиксации размер I, люкс, №1 - Киев (180474) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (1)
350,13 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15-А
Всего: упаковка (1)
333,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (1)
367,64 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 36
Всего: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ялтинская, 6
Всего: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
Всего: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Свободы, 26-В
Всего: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бориспольская, 26-К
Всего: упаковка (2)
265,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Булаховского Академика, 3-А
Всего: упаковка (1)
330,31 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Прилужная, 4/15
Всего: упаковка (1)
340,00 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Чайки, ул. Лобановского, 28
Всего: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Бобровица, ул. Независимости, 15-Д
Всего: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Згуровка, ул. Украинская, 11
Всего: упаковка (1)
280,45 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Радомышль, пл. Соборная, 2
Всего: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 41 мин
Яготин, ул. Вокзальная, 21
Всего: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Андрушевка, ул. Зазулинского, 10
Всего: упаковка (1)
314,58 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Нежин, ул. Станислава Прощенко, 54-Б
Всего: упаковка (2)
350,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 102
Всего: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Тетиев, ул. Цветкова, 23
Всего: упаковка (1)
300,72 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 41 мин
Гребенка, ул. Мира, 38
Всего: упаковка (1)
250,38 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Казатин, ул. Героев Майдана, 14
Всего: упаковка (1)
403,86 грн