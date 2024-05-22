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БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА 1001, мягкой фиксации размер I, люкс, №1 - Харьков (180474) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
Всего: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
Всего: упаковка (1)
350,20 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 33-А
Всего: упаковка (1)
346,00 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 18:30
Изюм, ул. Старопочтовая, 16
Всего: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Лебедин, ул. Шевченко Тараса, 2-В
Всего: упаковка (1)
349,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Скоропадского Павла Гетьмана, 26
Всего: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. 1-я Набережная Реки Стрелки, 10
Всего: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Шевченко, 17
Всего: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 50
Всего: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кобеляки, ул. Пушкина, 22/2
Всего: упаковка (1)
314,58 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Миргород, ул. Гоголя, 64
Всего: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Миргород, ул. Воскресенская, 4
Всего: упаковка (1)
330,31 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Конституции, 17-Г
Всего: упаковка (1)
333,45 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Семеновка, ул. Независимости, 65/23
Всего: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
Всего: упаковка (1)
314,58 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Глухов, ул. Терещенков, 55
Всего: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Гребенка, ул. Мира, 38
Всего: упаковка (1)
250,38 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 355/4
Всего: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 142
Всего: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Яготин, ул. Вокзальная, 21
Всего: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Згуровка, ул. Украинская, 11
Всего: упаковка (1)
280,45 грн