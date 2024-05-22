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АТОМЕР ПРОПОЛИС СПРЕЙ ДЛЯ НОСА ИЗ ВОДЫ МОРСКОЙ СТЕРИЛЬНОЙ спрей 150 мл, №1 - Киев (133191) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 35
Всего: упаковка (1)
310,99
Экономия: -38,03 грн
272,96 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 1-В
Всего: упаковка (1)
299,96 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 29-А
Всего: упаковка (1)
287,43 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 35
Всего: упаковка (3)
307,99
Экономия: -35,03 грн
272,96 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 166
Всего: упаковка (1)
281,68 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
Всего: упаковка (1)
304,99
Экономия: -32,03 грн
272,96 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, ул. Иорданская, 1
Всего: упаковка (1)
278,50 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Каховская, 60
Всего: упаковка (2)
281,50 грн
Аптека для економних
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 26/9
Всего: упаковка (1)
305,40 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Западинская, 15-А
Всего: упаковка (1)
305,40 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бориспольская, 9
Всего: упаковка (1)
305,40 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 30
Всего: упаковка (1)
329,90 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Чернобыльская, 16/80
Всего: упаковка (1)
295,10 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, пл. Победы, 5/1
Всего: упаковка (1)
274,65 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Калиновка, ул. Независимости, 18-А
Всего: упаковка (1)
263,91 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, просп. Свободы, 71-А
Всего: упаковка (2)
278,96 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (1)
286,83 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
Всего: упаковка (1)
303,65 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 66-Е
Всего: упаковка (1)
256,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
Всего: упаковка (1)
325,99
Экономия: -53,03 грн
272,96 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 2-В
Всего: упаковка (2)
280,37 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Кринички, ул. Грушевского, 3-В
Всего: упаковка (1)
277,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кринички, ул. Центральная, 1
Всего: упаковка (1)
281,81 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 11
Всего: упаковка (1)
223,20
Экономия: -20,10 грн
203,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
Всего: упаковка (1)
266,27 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 41 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
282,47 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 41 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 140-А
Всего: упаковка (1)
281,70 грн