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АТОМЕР ПРОПОЛИС СПРЕЙ ДЛЯ НОСА ИЗ ВОДЫ МОРСКОЙ СТЕРИЛЬНОЙ спрей 150 мл, №1 - Харьков (133191) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (7)
279,55 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
281,14 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 140-А
Всего: упаковка (1)
281,70 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
282,47 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 160
Всего: упаковка (1)
279,88 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Чугуев, ул. Торговая, 3-А
Всего: упаковка (1)
280,67 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
Всего: упаковка (1)
325,99
Экономия: -53,03 грн
272,96 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
Всего: упаковка (2)
279,58 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Павлоград, ул. Днепровская, 464-Б
Всего: упаковка (1)
279,79 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кринички, ул. Грушевского, 3-В
Всего: упаковка (1)
277,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кринички, ул. Центральная, 1
Всего: упаковка (1)
281,81 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, просп. Свободы, 71-А
Всего: упаковка (2)
278,96 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 66-Е
Всего: упаковка (1)
256,86 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 2-В
Всего: упаковка (2)
280,37 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 11
Всего: упаковка (1)
223,20
Экономия: -20,10 грн
203,10 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
Всего: упаковка (1)
303,65 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 166
Всего: упаковка (1)
281,68 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
Всего: упаковка (1)
304,99
Экономия: -32,03 грн
272,96 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 1-В
Всего: упаковка (1)
299,96 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 35
Всего: упаковка (3)
307,99
Экономия: -35,03 грн
272,96 грн