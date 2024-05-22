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АТОМЕР МИНИ СПРЕЙ ДЛЯ НОСА ИЗ ВОДЫ МОРСКОЙ СТЕРИЛЬНОЙ спрей 35 мл, №1 - Киев (133190) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека нц
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (1)
128,18
Экономия: -11,75 грн
116,43 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 45
Всего: упаковка (1)
184,50
Экономия: -49,25 грн
135,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 22
Всего: упаковка (1)
108,13
Экономия: -4,69 грн
103,44 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 24
Всего: упаковка (1)
145,00 грн
В других городах:
Свк фарм
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Открыто Закроется через 41 мин
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
150,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 41 мин
Попельня, ул. Героев Майдана, 42-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
150,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 41 мин
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 56
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
150,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 64
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
150,10 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 41 мин
Коростышев, ул. Киевская, 89-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
150,10 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется через 41 мин
Коростышев, ул. Киевская, 109-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
150,10 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Андрушевка, ул. Зазулинского, 20-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
150,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 41 мин
Ружин, ул. Бирюкова, 5
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
150,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
Всего: упаковка (1)
105,17 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 41 мин
Житомир, ул. Витрука, 13
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
150,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 41 мин
Черняхов, ул. Владимирская, 14
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-25 - 12:00
150,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 41 мин
Житомир, ул. Витрука, 41-Б
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
150,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Витрука, 45
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
150,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 89
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-25 - 12:00
150,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 41 мин
Житомир, ул. Киевская, 104
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-25 - 12:00
150,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 41 мин
Житомир, ул. Гагарина, 5
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
150,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 41 мин
Житомир, перек. Согласия / Киевская, 2/98
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-25 - 12:00
150,10 грн