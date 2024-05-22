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АТОМЕР МИНИ СПРЕЙ ДЛЯ НОСА ИЗ ВОДЫ МОРСКОЙ СТЕРИЛЬНОЙ спрей 35 мл, №1 - Харьков (133190) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
150,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Бочарника Дмитрия, 12-Д
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
150,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
150,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
150,10 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Терновка, ул. Харьковская, 26/7
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
150,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Терновка, ул. Харьковская, 5
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
150,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 27-А
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 15:00
150,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 41
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
150,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Терновка, ул. Харьковская, 26-А
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
150,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 45-Д
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 15:00
150,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Павлоград, ул. Центральная, 70/1
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 15:00
150,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Соборная, 97-А
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 14:00
150,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Павлоград, ул. Шевченко, 128
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 15:00
150,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 59
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 13:00
150,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 13:00
150,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 15:00
150,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Независимости, 164
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 15:00
150,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Павлоград, ул. Полтавская, 127-Г/1
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 15:00
150,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 3-Б
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
150,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 6
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
150,10 грн