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АТОМЕР МИНИ ПРОПОЛИС СПРЕЙ ДЛЯ НОСА ИЗ ВОДЫ МОРСКОЙ СТЕРИЛЬНОЙ спрей 35 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (133192) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (3)
130,57
Экономия: -7,06 грн
123,51 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (1)
142,60
Экономия: -7,33 грн
135,27 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
114,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 4
Всего: упаковка (1)
170,26
Экономия: -10,24 грн
160,02 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
Всего: упаковка (1)
189,50
Экономия: -36,68 грн
152,82 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 15
Всего: упаковка (1)
179,50
Экономия: -26,68 грн
152,82 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (1)
117,83
Экономия: -5,02 грн
112,81 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 6
Всего: упаковка (2)
141,34
Экономия: -4,17 грн
137,17 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (1)
166,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 28
Всего: упаковка (1)
117,52
Экономия: -3,63 грн
113,89 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Батумская, 13
Всего: упаковка (1)
116,75
Экономия: -3,72 грн
113,03 грн
В других городах:
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Свободы, 46
Всего: упаковка (1)
111,95
Экономия: -7,10 грн
104,85 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
163,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 19
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
163,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
163,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
163,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
163,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
163,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
163,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
163,00 грн