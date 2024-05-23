Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи ортопедическиеБАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВЦены в аптеках

БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ 8302, эластичный размер L, №1 - Одесса (742950) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (1)
499,47
Экономия: -94,33 грн
405,14 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
495,57
Экономия: -67,87 грн
427,70 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114
Всего: упаковка (1)
389,38 грн
В других городах:
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Крыжановка, ул. Палия Семена, 99-Б
Всего: упаковка (1)
494,11
Экономия: -47,61 грн
446,50 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Данченко, 7/64-Н
Всего: упаковка (1)
428,31 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Южное, ул. Химиков, 27-Г
Всего: упаковка (1)
428,31 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Белгород-Днестровский, ул. Победы, 2-М
Всего: упаковка (1)
486,31
Экономия: -39,81 грн
446,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, ул. Крылова, 38
Всего: упаковка (1)
451,62
Экономия: -23,02 грн
428,60 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 23/5
Всего: упаковка (1)
302,83 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 158-А
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 41
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 142/3
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Троицкая, 238-Г
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Вознесенск, ул. Центральная, 9
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, просп. Святых Кирилла и Мефодия, 23
Всего: упаковка (1)
491,34
Экономия: -50,95 грн
440,39 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, ул. Мира, 9/2
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Всего: упаковка (1)
408,84 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Толстого Льва, 1-Б
Всего: упаковка (1)
424,01
Экономия: -35,73 грн
388,28 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, просп. Победы, 1-А/1
Всего: упаковка (1)
436,94
Экономия: -22,94 грн
414,00 грн