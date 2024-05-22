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БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ 8302, эластичный размер L, №1 - Киев (742950) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 37 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
498,53
Экономия: -71,77 грн
426,76 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Печерская, 1
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
491,86
Экономия: -37,37 грн
454,49 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
Всего: упаковка (1)
401,05 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (1)
447,78 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
Всего: упаковка (1)
408,85 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (1)
408,84 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Монастырского Дениса, 3-А
Всего: упаковка (1)
447,78 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Аптекарь
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Киев, ул. Антоновича, 170/172
Всего: упаковка (2)
389,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 143/2
Всего: упаковка (1)
408,84 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 4
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 8
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Аптека вашей семьи
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 6-Б
Всего: упаковка (1)
389,38 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Аптекарь
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Открыто Круглосуточно
Киев, просп. Голосеевский, 15
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 6-Д
Всего: упаковка (1)
389,37 грн