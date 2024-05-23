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БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ 8302, эластичный размер M, №1 - Одесса (734846) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (1)
467,24 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
429,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (1)
429,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (1)
494,58
Экономия: -85,68 грн
408,90 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
Всего: упаковка (1)
389,38 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
Всего: упаковка (4)
429,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (2)
429,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
Всего: упаковка (1)
429,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 18
Всего: упаковка (1)
407,97 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 49
Всего: упаковка (1)
486,07
Экономия: -39,57 грн
446,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
428,31 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Генуэзская, 3-Б
Всего: упаковка (1)
408,84 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 6
Всего: упаковка (1)
429,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (2)
490,12
Экономия: -33,11 грн
457,01 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 15
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Вильямса Академика, 93/1
Всего: упаковка (1)
467,24 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Десантный, 1
Всего: упаковка (1)
428,31 грн