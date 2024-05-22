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БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ 8302, эластичный размер M, №1 - Харьков (734846) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
492,33
Экономия: -73,09 грн
419,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
484,35
Экономия: -43,82 грн
440,53 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
408,85 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
419,34
Экономия: -32,31 грн
387,03 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
Всего: упаковка (1)
637,76
Экономия: -58,42 грн
579,34 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 18:30
Харьков, ул. Достоевского, 10
Всего: упаковка (1)
429,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (1)
486,89
Экономия: -42,60 грн
444,29 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-В
Всего: упаковка (2)
389,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Китаенко, 10
Всего: упаковка (1)
499,57
Экономия: -92,39 грн
407,18 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
Всего: упаковка (1)
429,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 50-Е
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (2)
428,31 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
Всего: упаковка (1)
370,88 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (2)
433,80
Экономия: -46,27 грн
387,53 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 83/26
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 73-В
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
Всего: упаковка (2)
401,06 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Библика, 1-Б
Всего: упаковка (1)
429,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
Всего: упаковка (1)
408,85 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Александровский, 81
Всего: упаковка (1)
492,80
Экономия: -82,33 грн
410,47 грн