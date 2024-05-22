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БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ 8302, эластичный размер M, №1 - Днепр (Днепропетровск) (734846) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеке
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
502,67
Экономия: -77,79 грн
424,88 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
429,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
370,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
487,86
Экономия: -66,74 грн
421,12 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
499,99
Экономия: -63,83 грн
436,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
437,99
Экономия: -52,24 грн
385,75 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (2)
389,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
500,32
Экономия: -79,20 грн
421,12 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
496,41
Экономия: -86,10 грн
410,31 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
490,16
Экономия: -65,28 грн
424,88 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (2)
389,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пл. Старомостовая, 1
Всего: упаковка (1)
429,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 127/2
Всего: упаковка (1)
429,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
487,44
Экономия: -69,92 грн
417,52 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 4
Всего: упаковка (1)
500,08
Экономия: -45,59 грн
454,49 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
Всего: упаковка (1)
389,37 грн