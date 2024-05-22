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БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г п/э SHPE, №1 - Киев (729658) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 58 аптеках
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (162)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (43)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (4)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (423)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Ильинская, 3/7
Всего: упаковка (37)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
Всего: упаковка (653)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Пимоненко Николая, 10
Всего: упаковка (78)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (18)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
Всего: упаковка (22)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (166)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Политехническая, 25/29
Всего: упаковка (90)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, ул. Пироговского Александра, 4
Всего: упаковка (184)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, просп. Науки, 4
Всего: упаковка (118)
2,50
Экономия: -1,27 грн
1,23 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 2
Всего: упаковка (100)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
Всего: упаковка (20)
2,50
Экономия: -1,27 грн
1,23 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Энтузиастов, 13-А
Всего: упаковка (87)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, ул. Героев Полка Азов, 34
Всего: упаковка (29)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, просп. Воскресенский, 15
Всего: упаковка (61)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 2-В
Всего: упаковка (18)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 36
Всего: упаковка (56)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн