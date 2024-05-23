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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ артикул 2П 2 м х 8 см, №1 - Одесса (629831) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Будем здоровы вместе
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Канатная, 16
Всего: упаковка (1)
53,60 грн
Полимед
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, дорога Фонтанская, 20/4
Всего: упаковка (1)
50,06 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 2
Всего: упаковка (1)
41,70 грн
В других городах:
Будем здоровы вместе
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Лиманка, ул. Звездная, 46/1-А
Всего: упаковка (1)
51,70 грн
Будем здоровы вместе
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, пер. Корабелов, 2-И
Всего: упаковка (2)
40,60 грн
Будем здоровы вместе
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 161/1
Всего: упаковка (2)
41,30 грн
Будем здоровы вместе
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Закрыто Открывается в 08:00
Захаровка, ул. Одесская, 60-В
Всего: упаковка (1)
42,70 грн
Будем здоровы вместе
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, просп. Независимости, 79
Всего: упаковка (1)
40,00 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Смела, ул. Кармелюка, 74-Б
Всего: упаковка (1)
42,80 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Смела, ул. Телеграфная, 9-Б
Всего: упаковка (2)
40,80 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Чигирин, ул. Хмельницкого Богдана, 75
Всего: упаковка (1)
41,30 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 189
Всего: упаковка (1)
40,40 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Черкассы, ул. Телиги Елены, 1
Всего: упаковка (1)
39,10 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 24
Всего: упаковка (1)
38,40 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Чехова, 108
Всего: упаковка (2)
41,20 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 398
Всего: упаковка (2)
50,20 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 325
Всего: упаковка (1)
37,60 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 1
Всего: упаковка (2)
36,80 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 274/1
Всего: упаковка (1)
38,50 грн
Гала аптека
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Открыто Круглосуточно
Черкассы, бульв. Шевченко, 205
Всего: упаковка (1)
37,70 грн