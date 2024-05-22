БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ артикул 2П 1,5 м х 8 см, №1 - Харьков (629830) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 19 аптеках
Аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 2-А
Аптека
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Суздальские Ряды, 9
Класна аптека
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 22:00
Харьков, ул. Клочковская, 104-А
Астарта
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 147
Класна аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 09 мин
Харьков, ул. Дудинской, 1-А
Астарта
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Науки, 64
Семейная аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 18:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 120
Класна аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 33-А
Астарта
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 09 мин
Харьков, ул. Туркестанская, 44
Класна аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Круглосуточно
Харьков, просп. Байрона, 136/8
Аптека твого миста
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 18:00
Харьков, ул. Героев Труда, 26-В
Класна аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 59 мин
Харьков, шоссе Салтовское, 248
Класна аптека
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 128-В
Класна аптека
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 43
Класна аптека
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
Класна аптека
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 295
Астарта
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется через 09 мин
Харьков, ул. Шариковая, 37
Класна аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29
Астарта
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 22:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 306
Полимед
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 09:30
Одесса, ул. Торговая, 37