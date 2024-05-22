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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 1 м х 10 см 5510 A, №1 - Львов (369870) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
46,40 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
48,20 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (1)
50,00 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Окуневского, 3
Всего: упаковка (1)
50,20 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
Всего: упаковка (1)
47,70 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (2)
58,00
Экономия: -1,74 грн
56,26 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Медведецкого, 29
Всего: упаковка (1)
51,30 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Липы Юрия, 20
Всего: упаковка (1)
48,20 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
58,00
Экономия: -1,74 грн
56,26 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 22-А
Всего: упаковка (1)
46,40 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (1)
46,70 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
Всего: упаковка (1)
46,90 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Субботовская, 2-А
Всего: упаковка (1)
47,20 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (2)
51,30 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Лычаковская, 152
Всего: упаковка (1)
51,30 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Симоненко Василия, 4
Всего: упаковка (1)
51,30 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Выговского Ивана, 32
Всего: упаковка (1)
51,30 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (1)
51,30 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Патона, 9/4
Всего: упаковка (1)
47,20 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (1)
58,05
Экономия: -1,74 грн
56,31 грн