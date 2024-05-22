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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 1 м х 8 см 5508 A, №1 - Киев (369866) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 122 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (5)
37,35 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (4)
37,31 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 36 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
37,19 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (10)
37,34 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 36 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (3)
37,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (2)
45,00
Экономия: -14,50 грн
30,50 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
36,25
Экономия: -1,09 грн
35,16 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
45,00
Экономия: -14,50 грн
30,50 грн
Здоровая семья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Коцюбинского Михаила, 8-А
Всего: упаковка (1)
45,00
Экономия: -14,50 грн
30,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
36,00
Экономия: -5,50 грн
30,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 36 мин
Киев, перек. Гончара Олеся / Кониского Александра, 88/2
Всего: упаковка (4)
45,00
Экономия: -14,50 грн
30,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 13/135
Всего: упаковка (5)
45,00
Экономия: -14,50 грн
30,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Константиновская / Ярославская, 15/23
Всего: упаковка (4)
45,00
Экономия: -14,50 грн
30,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: упаковка (17)
45,00
Экономия: -14,50 грн
30,50 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (2)
36,30
Экономия: -1,09 грн
35,21 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Жилянская, 107
Всего: упаковка (5)
45,00
Экономия: -14,50 грн
30,50 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
36,25
Экономия: -1,09 грн
35,16 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 65
Всего: упаковка (5)
45,00
Экономия: -14,50 грн
30,50 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
Всего: упаковка (1)
36,25
Экономия: -1,09 грн
35,16 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Коновальца Евгения, 33/1
Всего: упаковка (7)
45,00
Экономия: -14,50 грн
30,50 грн