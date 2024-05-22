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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 10 см х 5 м, №1 - Харьков (295784) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (1)
86,86 грн
Астарта
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Данилевского, 17
Всего: упаковка (2)
87,00 грн
Милосердие
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (6)
97,50 грн
Астарта
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 147
Всего: упаковка (1)
104,50 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 09 мин
Харьков, просп. Тракторостроителей, 108
Всего: упаковка (1)
105,50 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Оксанченко Александра, 48
Всего: упаковка (2)
86,78 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (1)
99,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Луговская, 248
Всего: упаковка (1)
97,60
Экономия: -11,21 грн
86,39 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
Всего: упаковка (5)
92,15
Экономия: -6,91 грн
85,24 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
91,00
Экономия: -16,00 грн
75,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Семеновка, ул. Шевченко Тараса, 78
Всего: упаковка (4)
106,72 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 57
Всего: упаковка (6)
99,20
Экономия: -11,03 грн
88,17 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
99,00
Экономия: -24,00 грн
75,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (14)
91,00
Экономия: -16,00 грн
75,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
91,00
Экономия: -16,00 грн
75,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (21)
92,67
Экономия: -7,93 грн
84,74 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (4)
101,00
Экономия: -26,00 грн
75,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Ревуцкого, 15
Всего: упаковка (1)
91,20
Экономия: -6,84 грн
84,36 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (2)
97,13
Экономия: -12,23 грн
84,90 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
Всего: упаковка (3)
97,39
Экономия: -12,27 грн
85,12 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 27
Всего: упаковка (3)
88,91 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 13
Всего: упаковка (1)
88,57 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 09 мин
Ирпень, ул. Садовая, 38
Всего: упаковка (2)
107,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
Всего: упаковка (1)
103,43 грн