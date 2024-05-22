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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 10 см х 2 м, №1 - Киев (295781) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (2)
41,95
Экономия: -5,29 грн
36,66 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
Всего: упаковка (4)
51,10
Экономия: -15,49 грн
35,61 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Русановская / Энтузиастов, 24/51
Всего: упаковка (2)
51,10
Экономия: -15,49 грн
35,61 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 4
Всего: упаковка (1)
51,10
Экономия: -15,49 грн
35,61 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
Всего: упаковка (1)
41,95
Экономия: -5,29 грн
36,66 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
Всего: упаковка (2)
51,10
Экономия: -15,49 грн
35,61 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Отрадный, 61
Всего: упаковка (1)
51,10
Экономия: -15,49 грн
35,61 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
Всего: упаковка (1)
51,10
Экономия: -15,49 грн
35,61 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 36 мин
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (1)
51,10
Экономия: -15,49 грн
35,61 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 3
Всего: упаковка (3)
51,10
Экономия: -15,49 грн
35,61 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Вышгородская, 28/1
Всего: упаковка (2)
51,10
Экономия: -15,49 грн
35,61 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 36 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (2)
39,67 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 18
Всего: упаковка (2)
51,10
Экономия: -15,49 грн
35,61 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 32/38
Всего: упаковка (1)
51,10
Экономия: -15,49 грн
35,61 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Всего: упаковка (3)
51,10
Экономия: -15,49 грн
35,61 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Рокоссовского Маршала, 4
Всего: упаковка (1)
45,50
Экономия: -13,74 грн
31,76 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 15
Всего: упаковка (1)
39,64
Экономия: -2,98 грн
36,66 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (2)
51,10
Экономия: -15,49 грн
35,61 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 16-А
Всего: упаковка (3)
51,10
Экономия: -15,49 грн
35,61 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 36 мин
Киев, просп. Берестейский, 104
Всего: упаковка (2)
51,10
Экономия: -15,49 грн
35,61 грн