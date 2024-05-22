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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 10 см х 2 м, №1 - Днепр (Днепропетровск) (295781) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (4)
39,27
Экономия: -4,94 грн
34,33 грн
В других городах:
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
Всего: упаковка (1)
40,40
Экономия: -6,71 грн
33,69 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Гадяч, пл. Мира, 11
Всего: упаковка (1)
36,26 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Лебедин, ул. Михайловская, 25-А
Всего: упаковка (2)
46,80
Экономия: -13,11 грн
33,69 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Сумы, ул. Троицкая, 48
Всего: упаковка (2)
42,74 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
Всего: упаковка (3)
51,10
Экономия: -15,49 грн
35,61 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ревуцкого, 16-А
Всего: упаковка (3)
51,10
Экономия: -15,49 грн
35,61 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (2)
51,10
Экономия: -15,49 грн
35,61 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Ревуцкого, 15
Всего: упаковка (1)
39,64
Экономия: -2,98 грн
36,66 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
Всего: упаковка (1)
51,10
Экономия: -15,49 грн
35,61 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 3
Всего: упаковка (3)
51,10
Экономия: -15,49 грн
35,61 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Русановская / Энтузиастов, 24/51
Всего: упаковка (2)
51,10
Экономия: -15,49 грн
35,61 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
Всего: упаковка (1)
41,95
Экономия: -5,29 грн
36,66 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Науки, 4
Всего: упаковка (1)
51,10
Экономия: -15,49 грн
35,61 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (2)
41,95
Экономия: -5,29 грн
36,66 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (1)
40,82
Экономия: -4,57 грн
36,25 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (1)
51,10
Экономия: -15,49 грн
35,61 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
Всего: упаковка (4)
51,10
Экономия: -15,49 грн
35,61 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
Всего: упаковка (2)
51,10
Экономия: -15,49 грн
35,61 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Отрадный, 61
Всего: упаковка (1)
51,10
Экономия: -15,49 грн
35,61 грн