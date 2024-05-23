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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 5 м, №1 - Одесса (295779) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пушкинская, 83
Всего: упаковка (1)
77,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
71,70
Экономия: -10,36 грн
61,34 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Очаков, ул. Первомайская, 38-А
Всего: упаковка (1)
68,14 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
Всего: упаковка (1)
72,00
Экономия: -12,00 грн
60,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
Всего: упаковка (1)
72,00
Экономия: -12,00 грн
60,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188
Всего: упаковка (1)
75,00
Экономия: -12,00 грн
63,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
76,00
Экономия: -17,00 грн
59,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
Всего: упаковка (1)
72,00
Экономия: -13,00 грн
59,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
71,99
Экономия: -11,85 грн
60,14 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
Всего: упаковка (4)
95,00
Экономия: -4,75 грн
90,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Одесская, 40/1
Всего: упаковка (1)
84,50
Экономия: -24,36 грн
60,14 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (1)
73,31
Экономия: -9,23 грн
64,08 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 2-А
Всего: упаковка (1)
75,99
Экономия: -15,85 грн
60,14 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
Всего: упаковка (9)
98,10
Экономия: -29,71 грн
68,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 16-А
Всего: упаковка (1)
87,00
Экономия: -26,32 грн
60,68 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
98,10
Экономия: -29,71 грн
68,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Пшеничная, 16
Всего: упаковка (1)
79,20
Экономия: -23,96 грн
55,24 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (1)
73,41
Экономия: -9,25 грн
64,16 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
82,99
Экономия: -22,85 грн
60,14 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гната Юры, 7-А
Всего: упаковка (1)
98,10
Экономия: -29,71 грн
68,39 грн