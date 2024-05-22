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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 5 м, №1 - Киев (295779) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (2)
98,10
Экономия: -29,71 грн
68,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Ильинская, 3/7
Всего: упаковка (3)
98,10
Экономия: -29,71 грн
68,39 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 37 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
82,99
Экономия: -22,85 грн
60,14 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (1)
73,41
Экономия: -9,25 грн
64,16 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Русановская / Энтузиастов, 24/51
Всего: упаковка (4)
98,10
Экономия: -29,71 грн
68,39 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
Всего: упаковка (1)
73,37
Экономия: -9,25 грн
64,12 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (1)
69,27
Экономия: -5,19 грн
64,08 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 36
Всего: упаковка (2)
98,10
Экономия: -29,71 грн
68,39 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 37 мин
Киев, ул. Берлинского Максима, 14
Всего: упаковка (2)
83,99
Экономия: -23,85 грн
60,14 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (1)
73,31
Экономия: -9,23 грн
64,08 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
Всего: упаковка (3)
98,10
Экономия: -29,71 грн
68,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
Всего: упаковка (2)
87,00
Экономия: -26,32 грн
60,68 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-А
Всего: упаковка (1)
98,10
Экономия: -29,71 грн
68,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 3
Всего: упаковка (2)
98,10
Экономия: -29,71 грн
68,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, просп. Свободы, 2
Всего: упаковка (1)
98,10
Экономия: -29,71 грн
68,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Рокоссовского Маршала, 4
Всего: упаковка (2)
98,10
Экономия: -29,71 грн
68,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Пшеничная, 16
Всего: упаковка (1)
79,20
Экономия: -23,96 грн
55,24 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
98,10
Экономия: -29,71 грн
68,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 16-А
Всего: упаковка (1)
87,00
Экономия: -26,32 грн
60,68 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гната Юры, 7-А
Всего: упаковка (1)
98,10
Экономия: -29,71 грн
68,39 грн