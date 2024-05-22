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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 5 м, №1 - Харьков (295779) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (1)
74,99
Экономия: -14,85 грн
60,14 грн
Сатурн-фарм
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, перек. Чичибабина / Зойфера Юрия, 2/5
Всего: упаковка (2)
74,50 грн
Милосердие
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (16)
79,50 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 197
Всего: упаковка (5)
81,50 грн
Астарта
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 147
Всего: упаковка (2)
85,50 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, пер. Балакирева, 3-А
Всего: упаковка (2)
79,50 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, пер. Балакирева, 3-А
Всего: упаковка (8)
81,50 грн
Астарта
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 214/2
Всего: упаковка (2)
85,50 грн
В других городах:
Аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Красноград, ул. Шиндлера, 91
Всего: упаковка (1)
83,50
Экономия: -23,36 грн
60,14 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Троицкая, 21
Всего: упаковка (1)
85,50
Экономия: -25,36 грн
60,14 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
71,99
Экономия: -11,85 грн
60,14 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
76,00
Экономия: -17,00 грн
59,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
Всего: упаковка (1)
72,00
Экономия: -13,00 грн
59,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188
Всего: упаковка (1)
75,00
Экономия: -12,00 грн
63,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
Всего: упаковка (1)
72,00
Экономия: -12,00 грн
60,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
Всего: упаковка (1)
72,00
Экономия: -12,00 грн
60,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 2-А
Всего: упаковка (1)
75,99
Экономия: -15,85 грн
60,14 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
Всего: упаковка (9)
98,10
Экономия: -29,71 грн
68,39 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
98,10
Экономия: -29,71 грн
68,39 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ревуцкого, 16-А
Всего: упаковка (1)
87,00
Экономия: -26,32 грн
60,68 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 3
Всего: упаковка (2)
98,10
Экономия: -29,71 грн
68,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
Всего: упаковка (2)
87,00
Экономия: -26,32 грн
60,68 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Закревского Николая, 81/1
Всего: упаковка (3)
98,10
Экономия: -29,71 грн
68,39 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 36
Всего: упаковка (2)
98,10
Экономия: -29,71 грн
68,39 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
Всего: упаковка (1)
73,37
Экономия: -9,25 грн
64,12 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-А
Всего: упаковка (1)
98,10
Экономия: -29,71 грн
68,39 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Русановская / Энтузиастов, 24/51
Всего: упаковка (4)
98,10
Экономия: -29,71 грн
68,39 грн