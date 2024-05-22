БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 5 м, №1 - Харьков (295779) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 8 аптеках
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Сатурн-фарм
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, перек. Чичибабина / Зойфера Юрия, 2/5
Милосердие
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Всего: упаковка (16)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Семейная аптека
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Всего: упаковка (5)
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 197
Астарта
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 147
Астарта
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, пер. Балакирева, 3-А
Астарта
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Всего: упаковка (8)
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, пер. Балакирева, 3-А
В других городах:
Астарта
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 214/2
Аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Красноград, ул. Шиндлера, 91
Подорожник
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Сумы, ул. Троицкая, 21
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
Аптека интернет цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
Народная аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 2-А
Фармация
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Всего: упаковка (9)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
Фармация
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Фармация
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ревуцкого, 16-А
Фармация
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 3
Фармация
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
Фармация
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Закревского Николая, 81/1
Фармация
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 36
Аптека нц
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
Фармация
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-А
Фармация
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Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Русановская / Энтузиастов, 24/51