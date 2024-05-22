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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3 м, №1 - Киев (295777) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (2)
46,56
Экономия: -5,87 грн
40,69 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 37 мин
Киев, ул. Тютюнника Василия, 56
Всего: упаковка (1)
36,09 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 4
Всего: упаковка (2)
63,00
Экономия: -19,03 грн
43,97 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
Всего: упаковка (1)
47,72
Экономия: -6,01 грн
41,71 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (1)
43,99
Экономия: -3,30 грн
40,69 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (1)
47,71
Экономия: -6,01 грн
41,70 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (1)
46,57
Экономия: -5,87 грн
40,70 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется через 37 мин
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (3)
55,00 грн
В других городах:
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
Всего: упаковка (4)
59,00
Экономия: -2,95 грн
56,05 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Коростышев, ул. Киевская, 109-А
Всего: упаковка (1)
59,00
Экономия: -1,77 грн
57,23 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 37 мин
Прилуки, ул. Вокзальная, 19
Всего: упаковка (2)
35,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Новомиргород, ул. Соборности, 108-А
Всего: упаковка (1)
38,90 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Барановка, ул. Звягельская, 66
Всего: упаковка (1)
56,50
Экономия: -2,82 грн
53,68 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Князя Владимира, 109-Б
Всего: упаковка (1)
53,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 37 мин
Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 50
Всего: упаковка (1)
39,00 грн
Аптеки украины
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Панянка, 65-Б
Всего: упаковка (2)
48,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1
Всего: упаковка (1)
46,00
Экономия: -8,00 грн
38,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
Всего: упаковка (1)
43,00
Экономия: -5,00 грн
38,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 70
Всего: упаковка (1)
46,00
Экономия: -8,00 грн
38,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Широкое, ул. Соборная, 92
Всего: упаковка (1)
46,00
Экономия: -8,00 грн
38,00 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
Всего: упаковка (5)
43,08
Экономия: -4,82 грн
38,26 грн