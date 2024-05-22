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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3 м, №1 - Харьков (295777) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
Всего: упаковка (1)
41,83
Экономия: -3,41 грн
38,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (2)
51,52
Экономия: -13,10 грн
38,42 грн
Милосердие
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (4)
53,00 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 197
Всего: упаковка (6)
53,00 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Малой Любови, 4
Всего: упаковка (2)
53,00 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, пер. Балакирева, 3-А
Всего: упаковка (21)
53,00 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, пер. Балакирева, 3-А
Всего: упаковка (6)
53,00 грн
Астарта
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 214/2
Всего: упаковка (1)
53,00 грн
В других городах:
Аптеки украины
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Открыто Закроется в 19:00
Полтава, ул. Панянка, 65-Б
Всего: упаковка (2)
48,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 50
Всего: упаковка (1)
39,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 41
Всего: упаковка (1)
44,40
Экономия: -5,98 грн
38,42 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
Всего: упаковка (5)
43,08
Экономия: -4,82 грн
38,26 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
Всего: упаковка (1)
43,00
Экономия: -5,00 грн
38,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 14
Всего: упаковка (1)
50,00
Экономия: -12,00 грн
38,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 10 мин
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (19)
46,00
Экономия: -8,00 грн
38,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Базарная, 9-Б
Всего: упаковка (2)
51,51
Экономия: -13,09 грн
38,42 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 30
Всего: упаковка (1)
43,00
Экономия: -5,00 грн
38,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 19
Всего: упаковка (2)
35,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1
Всего: упаковка (1)
46,00
Экономия: -8,00 грн
38,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 70
Всего: упаковка (1)
46,00
Экономия: -8,00 грн
38,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 18:00
Широкое, ул. Соборная, 92
Всего: упаковка (1)
46,00
Экономия: -8,00 грн
38,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Новомиргород, ул. Соборности, 108-А
Всего: упаковка (1)
38,90 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (1)
46,57
Экономия: -5,87 грн
40,70 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
Всего: упаковка (1)
47,72
Экономия: -6,01 грн
41,71 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (1)
47,71
Экономия: -6,01 грн
41,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Тютюнника Василия, 56
Всего: упаковка (1)
36,09 грн