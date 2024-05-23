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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 2 м, №1 - Одесса (295775) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
33,10
Экономия: -4,17 грн
28,93 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пушкинская, 83
Всего: упаковка (1)
36,80 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
Всего: упаковка (1)
28,31 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
Всего: упаковка (1)
32,00
Экономия: -7,00 грн
25,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Новомиргород, ул. Соборности, 108-А
Всего: упаковка (1)
28,30 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 52
Всего: упаковка (1)
32,00
Экономия: -7,00 грн
25,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Строителей, 7-А
Всего: упаковка (1)
32,00
Экономия: -7,00 грн
25,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
29,00
Экономия: -4,00 грн
25,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 16
Всего: упаковка (1)
32,00
Экономия: -7,00 грн
25,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
34,00
Экономия: -9,00 грн
25,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
32,00
Экономия: -7,00 грн
25,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
32,00
Экономия: -7,00 грн
25,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (1)
35,00
Экономия: -10,00 грн
25,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
Всего: упаковка (1)
32,00
Экономия: -7,00 грн
25,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
Всего: упаковка (1)
32,00
Экономия: -7,00 грн
25,00 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (1)
36,80 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
Всего: упаковка (3)
41,00 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 200
Всего: упаковка (2)
36,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 84
Всего: упаковка (6)
29,67
Экономия: -2,73 грн
26,94 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (1)
32,21
Экономия: -4,06 грн
28,15 грн