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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 2 м, №1 - Киев (295775) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, пер. Лабораторный, 18
Всего: упаковка (1)
42,90
Экономия: -13,52 грн
29,38 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (1)
33,79
Экономия: -3,79 грн
30,00 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Маккейна Джона, 35-А
Всего: упаковка (2)
39,60
Экономия: -12,49 грн
27,11 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 4
Всего: упаковка (2)
42,90
Экономия: -13,52 грн
29,38 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (1)
32,21
Экономия: -4,06 грн
28,15 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всего: упаковка (2)
42,90
Экономия: -13,52 грн
29,38 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
Всего: упаковка (2)
42,90
Экономия: -13,52 грн
29,38 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
Всего: упаковка (2)
42,90
Экономия: -13,52 грн
29,38 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гайдай Зои, 5
Всего: упаковка (1)
42,90
Экономия: -13,52 грн
29,38 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 3
Всего: упаковка (3)
42,90
Экономия: -13,52 грн
29,38 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Вышгородская, 28/1
Всего: упаковка (1)
42,90
Экономия: -13,52 грн
29,38 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Рокоссовского Маршала, 4
Всего: упаковка (2)
42,90
Экономия: -13,52 грн
29,38 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 8
Всего: упаковка (3)
42,90
Экономия: -13,52 грн
29,38 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (2)
42,90
Экономия: -13,52 грн
29,38 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 16-А
Всего: упаковка (1)
42,90
Экономия: -13,52 грн
29,38 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 37 мин
Киев, просп. Берестейский, 104
Всего: упаковка (1)
42,90
Экономия: -13,52 грн
29,38 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (1)
32,25
Экономия: -4,07 грн
28,18 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 37 мин
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 84
Всего: упаковка (6)
29,67
Экономия: -2,73 грн
26,94 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
Всего: упаковка (3)
41,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 37 мин
Нежин, ул. Станислава Прощенко, 54-Б
Всего: упаковка (1)
22,59 грн