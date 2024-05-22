Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты прочие эластичныеБИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИЦены в аптеках

БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 2 м, №1 - Харьков (295775) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
Всего: упаковка (1)
29,53
Экономия: -2,92 грн
26,61 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (1)
34,74
Экономия: -8,13 грн
26,61 грн
Астарта
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Малой Любови, 4
Всего: упаковка (3)
36,50 грн
Астарта
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 214/2
Всего: упаковка (1)
36,50 грн
Астарта
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Победы, 53
Всего: упаковка (1)
36,50 грн
Аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 37
Всего: упаковка (2)
39,00 грн
В других городах:
Аптеки украины
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Полтава, ул. Панянка, 65-Б
Всего: упаковка (2)
33,00 грн
Аптека24
Подробнее
Сумы, ул. Ильинская, 35
Всего: упаковка (1)
36,10 грн
Аптека24
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (1)
36,80 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
Всего: упаковка (1)
32,00
Экономия: -7,00 грн
25,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
Всего: упаковка (1)
32,00
Экономия: -7,00 грн
25,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
34,00
Экономия: -9,00 грн
25,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
32,00
Экономия: -7,00 грн
25,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 10 мин
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (1)
35,00
Экономия: -10,00 грн
25,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 16
Всего: упаковка (1)
32,00
Экономия: -7,00 грн
25,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, бульв. Строителей, 7-А
Всего: упаковка (1)
32,00
Экономия: -7,00 грн
25,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
29,00
Экономия: -4,00 грн
25,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
32,00
Экономия: -7,00 грн
25,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 52
Всего: упаковка (1)
32,00
Экономия: -7,00 грн
25,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
Всего: упаковка (1)
32,00
Экономия: -7,00 грн
25,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Нежин, ул. Станислава Прощенко, 54-Б
Всего: упаковка (1)
22,59 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Новомиргород, ул. Соборности, 108-А
Всего: упаковка (1)
28,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 84
Всего: упаковка (6)
29,67
Экономия: -2,73 грн
26,94 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (2)
42,90
Экономия: -13,52 грн
29,38 грн