БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 2 м, №1 - Харьков (295775) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 6 аптеках
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Астарта
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Малой Любови, 4
Астарта
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Всего: упаковка (1)
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Харьков, просп. Героев Харькова, 214/2
Астарта
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Харьков, просп. Победы, 53
В других городах:
Аптека
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 37
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 19:00
Полтава, ул. Панянка, 65-Б
Аптека24
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Сумы, ул. Ильинская, 35
Аптека24
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Днепр, бульв. Славы, 40
Народная аптека
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Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
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Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
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Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
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Запорожье, ул. Сталеваров, 25
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Запорожье, просп. Соборный, 88
Народная аптека
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Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 16
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, бульв. Строителей, 7-А
Аптека интернет цен
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Всего: упаковка (1)
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Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Аптека интернет цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Аптека интернет цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 52
Народная аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Нежин, ул. Станислава Прощенко, 54-Б
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Новомиргород, ул. Соборности, 108-А
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (6)
Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 84
Фармация
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В