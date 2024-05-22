Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты прочие эластичныеБИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИЦены в аптеках

БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1 м, №1 - Днепр (Днепропетровск) (295773) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека нц
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
Всего: упаковка (1)
17,53
Экономия: -1,32 грн
16,21 грн
В других городах:
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 16:00
Запорожье, ул. Авраменко, 4
Всего: упаковка (1)
21,00
Экономия: -5,00 грн
16,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
21,00
Экономия: -5,00 грн
16,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (1)
21,00
Экономия: -5,00 грн
16,00 грн
Аптеки украины
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Полтава, ул. Панянка, 65-Б
Всего: упаковка (2)
19,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
Всего: упаковка (1)
21,00
Экономия: -6,00 грн
15,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 67/1
Всего: упаковка (3)
13,93 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Троицкая, 21
Всего: упаковка (1)
20,10
Экономия: -5,18 грн
14,92 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (2)
24,00
Экономия: -7,55 грн
16,45 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 3
Всего: упаковка (2)
24,00
Экономия: -7,55 грн
16,45 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (3)
24,00
Экономия: -7,55 грн
16,45 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Маккейна Джона, 35-А
Всего: упаковка (1)
24,00
Экономия: -7,55 грн
16,45 грн
Аптека нц
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Киев, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (1)
18,07
Экономия: -2,27 грн
15,80 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (1)
24,00
Экономия: -7,55 грн
16,45 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (1)
24,00
Экономия: -7,55 грн
16,45 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
24,00
Экономия: -7,55 грн
16,45 грн
Аптека нц
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (1)
17,06
Экономия: -1,28 грн
15,78 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Отрадный, 24/93
Всего: упаковка (2)
14,50 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Гарматная, 16/85
Всего: упаковка (3)
24,00
Экономия: -7,55 грн
16,45 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всего: упаковка (2)
24,00
Экономия: -7,55 грн
16,45 грн