CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B , №1 - Одесса (740252) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 9 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 67/1
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Николаевская, 301
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Ильфа и Петрова, 11-А
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 92
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Вильямса Академика, 66
В других городах:
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 128
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Лиманка, ж/м Радужный, 16/1
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:00
Овидиополь, ул. Вертелецкого, 20-Б
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Николаевская, 19/3
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Мира, 46-А
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Вилково, ул. Рождественская, 16
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, просп. Независимости, 72-П
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 20-В
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 07:00
Кропивницкий, ул. Академика Тамма, 3/163
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 11-Б
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:00
Умань, ул. Тищика, 40