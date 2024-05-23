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CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B , №1 - Одесса (740252) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
349,79 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (3)
341,53 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
Всего: упаковка (4)
349,79 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 67/1
Всего: упаковка (1)
341,54 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Николаевская, 301
Всего: упаковка (1)
349,77 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Ильфа и Петрова, 11-А
Всего: упаковка (3)
351,45 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 92
Всего: упаковка (1)
349,77 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Вильямса Академика, 66
Всего: упаковка (2)
349,79 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 128
Всего: упаковка (3)
351,45 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Лиманка, ж/м Радужный, 16/1
Всего: упаковка (1)
404,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Овидиополь, ул. Вертелецкого, 20-Б
Всего: упаковка (1)
349,79 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
Всего: упаковка (1)
359,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Николаевская, 19/3
Всего: упаковка (1)
341,54 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Мира, 46-А
Всего: упаковка (3)
349,79 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Вилково, ул. Рождественская, 16
Всего: упаковка (1)
351,45 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, просп. Независимости, 72-П
Всего: упаковка (3)
351,45 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 20-В
Всего: упаковка (1)
349,79 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Кропивницкий, ул. Академика Тамма, 3/163
Всего: упаковка (4)
351,45 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 11-Б
Всего: упаковка (4)
349,77 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Умань, ул. Тищика, 40
Всего: упаковка (1)
351,45 грн