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CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B , №1 - Львов (740252) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
434,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
434,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
434,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 10 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
349,77 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Киевская, 9
Всего: упаковка (4)
434,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Старая, 1
Всего: упаковка (7)
434,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
434,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 45/47
Всего: упаковка (11)
434,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Франко Ивана, 26
Всего: упаковка (1)
434,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (6)
341,53 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 10 мин
Львов, ул. Зеленая, 7/7
Всего: упаковка (2)
351,45 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 10 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (1)
351,45 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 19
Всего: упаковка (1)
434,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 9-А
Всего: упаковка (2)
434,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Тершаковцев, 1
Всего: упаковка (1)
434,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Пекарская, 33
Всего: упаковка (1)
434,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Железнодорожная, 9
Всего: упаковка (1)
434,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 10 мин
Львов, ул. Черниговская, 6
Всего: упаковка (1)
341,53 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
Всего: упаковка (2)
434,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 10 мин
Львов, ул. Варшавская, 56-А
Всего: упаковка (5)
434,00 грн