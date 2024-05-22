CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B , №1 - Киев (740252) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 140 аптеках
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Киев, пл. Независимости, 1
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Киев, ул. Крещатик, 16-А
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D.s.
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Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
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Киев, ул. Большая Васильковская, 44
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Киев, ул. Верхний Вал, 22
Подорожник
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Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
Подорожник
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Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
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Киев, ул. Татарская, 38-А
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Киев, ул. Тютюнника Василия, 56
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Киев, перек. Воздушных Сил / Шовкуненко, 21/2
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Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 22/21
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Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
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Киев, ул. Соломенская, 33
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Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
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