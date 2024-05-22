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CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B , №1 - Харьков (740252) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
417,99
Экономия: -61,22 грн
356,77 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Бедного Александра, 16
Всего: упаковка (2)
422,99
Экономия: -66,22 грн
356,77 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (2)
349,79 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Европейская, 86-А
Всего: упаковка (2)
359,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Европейская, 147
Всего: упаковка (1)
349,79 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Оксанченко Александра, 48
Всего: упаковка (1)
351,45 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 19
Всего: упаковка (2)
349,79 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
Всего: упаковка (3)
349,79 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 49
Всего: упаковка (3)
349,79 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Лебедин, ул. Шевченко Тараса, 2-В
Всего: упаковка (1)
351,45 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Сумы, просп. Свободы, 32
Всего: упаковка (1)
349,79 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 61
Всего: упаковка (1)
397,99
Экономия: -41,22 грн
356,77 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 50
Всего: упаковка (1)
349,77 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Решетиловка, ул. Шевченко Тараса, 3
Всего: упаковка (2)
359,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Д
Всего: упаковка (4)
413,99
Экономия: -57,22 грн
356,77 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (4)
404,99
Экономия: -48,22 грн
356,77 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (3)
423,99
Экономия: -67,22 грн
356,77 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Онуфриевка, ул. Центральная, 10
Всего: упаковка (1)
449,99
Экономия: -93,22 грн
356,77 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Конотоп, просп. Красной Калины, 2
Всего: упаковка (2)
349,79 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 18:00
Конотоп, просп. Мира, 68
Всего: упаковка (1)
434,00 грн