CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B , №1 - Харьков (740252) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 1 аптеке
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Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
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Полтава, ул. Бедного Александра, 16
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Бажаемо здоровья
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Полтава, ул. Европейская, 86-А
Бажаемо здоровья
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Полтава, ул. Европейская, 147
Бажаемо здоровья
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Полтава, ул. Оксанченко Александра, 48
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Полтава, ул. 23-го Сентября, 19
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Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
Бажаемо здоровья
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Полтава, ул. Мазепы Ивана, 49
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Лебедин, ул. Шевченко Тараса, 2-В
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Сумы, просп. Свободы, 32
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Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 61
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Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 50
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Решетиловка, ул. Шевченко Тараса, 3
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Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Д
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Онуфриевка, ул. Центральная, 10
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Конотоп, просп. Красной Калины, 2
D.s.
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Открыто Закроется в 18:00
Конотоп, просп. Мира, 68