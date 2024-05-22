CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B , №1 - Днепр (Днепропетровск) (740252) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 3 аптеках
Подорожник
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Всего: упаковка (4)
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Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Подорожник
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Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Д
В других городах:
Подорожник
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
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Онуфриевка, ул. Центральная, 10
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (2)
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Полтава, ул. Чураивны, 3/2
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Всего: упаковка (2)
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Полтава, ул. Бедного Александра, 16
Бажаемо здоровья
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Полтава, ул. Оксанченко Александра, 48
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Полтава, ул. Европейская, 147
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Европейская, 86-А
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Полтава, ул. Мазепы Ивана, 49
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 19
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
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Решетиловка, ул. Шевченко Тараса, 3
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Харьков, просп. Героев Харькова, 256
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Кропивницкий, ул. Полтавская, 58
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Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Академика Тамма, 3/163
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 20-В
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Нижняя Горовая, 2
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Лебедин, ул. Шевченко Тараса, 2-В
Аптека бам
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Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47