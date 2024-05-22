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БАНДАЖ КОЛЕННОГО СУСТАВА СОГРЕВАЮЩИЙ 3055, размер 1 из собачьей шерсти, серый, №1 - Киев (427605) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (1)
296,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 43-Б
Всего: упаковка (1)
282,07 грн
В других городах:
Аптека tas
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Открыто Закроется в 21:00
Обухов, ул. Киевская, 119
Всего: упаковка (1)
282,07 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Дымер, ул. Соборная, 28-А
Всего: упаковка (1)
353,90
Экономия: -62,90 грн
291,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 43 мин
Хмельницкий, ул. Зализняка, 4/2
Всего: упаковка (1)
353,90
Экономия: -62,90 грн
291,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 43 мин
Чортков, ул. Бандеры Степана, 11
Всего: упаковка (1)
282,07 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 65-Б
Всего: упаковка (1)
282,07 грн
Сидус
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Открыто Закроется через 43 мин
Трускавец, ул. Данилишиных, 53
Всего: упаковка (1)
367,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом