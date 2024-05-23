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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА размер 3 (513) с открытой чашечкой, бежевый, №1 - Запорожье (172951) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
231,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
215,15
Экономия: -12,35 грн
202,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
296,81
Экономия: -25,11 грн
271,70 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
231,20 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
231,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
231,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
216,33
Экономия: -12,11 грн
204,22 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
231,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
295,98
Экономия: -25,71 грн
270,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
183,23
Экономия: -5,65 грн
177,58 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
231,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
231,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
282,33
Экономия: -29,38 грн
252,95 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
303,96
Экономия: -60,29 грн
243,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
231,20 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
231,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
277,04
Экономия: -36,55 грн
240,49 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
231,20 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
231,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 49 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
231,20 грн