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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА размер 3 (513) с открытой чашечкой, бежевый, №1 - Львов (172951) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
231,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
304,13
Экономия: -30,14 грн
273,99 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
231,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
231,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
231,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
282,47
Экономия: -14,24 грн
268,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
294,69
Экономия: -33,86 грн
260,83 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
231,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
231,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 36 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
231,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
231,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
231,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
301,33
Экономия: -32,20 грн
269,13 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 36 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
231,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
231,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
284,91
Экономия: -24,03 грн
260,88 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 36 мин
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
231,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
231,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
231,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бортнянского, 28
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
231,20 грн