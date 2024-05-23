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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА размер 2 (513) с открытой чашечкой, бежевый, №1 - Одесса (172950) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
300,61
Экономия: -20,04 грн
280,57 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
229,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
300,13
Экономия: -22,14 грн
277,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
229,10 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
229,10 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
305,22
Экономия: -32,38 грн
272,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
283,54
Экономия: -35,54 грн
248,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
229,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
286,09
Экономия: -41,31 грн
244,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
280,02
Экономия: -25,04 грн
254,98 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
Всего: упаковка (1)
258,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
297,07
Экономия: -30,52 грн
266,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
300,96
Экономия: -20,39 грн
280,57 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
229,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
299,27
Экономия: -33,86 грн
265,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (1)
297,04
Экономия: -21,62 грн
275,42 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
296,64
Экономия: -23,80 грн
272,84 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
229,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
229,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (1)
304,85
Экономия: -56,03 грн
248,82 грн