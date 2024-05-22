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БАНДАЖ КОЛЕННОГО СУСТАВА 3022, размер 5, №1 - Львов (733924) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
495,35 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-К
Всего: упаковка (1)
495,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 69-А
Всего: упаковка (1)
514,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Куровца Ивана-Теодозия, 10
Всего: упаковка (1)
563,30 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Воздушная, 99
Всего: упаковка (1)
543,30 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 45-Ж
Всего: упаковка (1)
534,90 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 360
Всего: упаковка (1)
520,70 грн
В других городах:
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 48
Всего: упаковка (1)
603,00
Экономия: -93,00 грн
510,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Винниченко, 8
Всего: упаковка (2)
708,00
Экономия: -198,00 грн
510,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (2)
636,61 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Духновича Александра, 2
Всего: упаковка (1)
495,15 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всего: упаковка (1)
495,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Иршава, пл. Народная, 9
Всего: упаковка (2)
627,86 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 15-А
Всего: упаковка (1)
558,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Бабяка, 1-Б
Всего: упаковка (1)
631,59 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Виноградов, ул. Шевченко Тараса, 8-Б
Всего: упаковка (1)
395,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
Всего: упаковка (1)
633,13 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, пл. Победы, 2
Всего: упаковка (1)
635,27 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
630,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 77
Всего: упаковка (1)
634,73 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
Всего: упаковка (1)
634,94 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Тулузы, 3-Б
Всего: упаковка (1)
634,08 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (1)
632,73 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
628,74 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
629,97 грн