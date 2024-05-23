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БАНДАЖ КОЛЕННОГО СУСТАВА 3022, размер 4, №1 - Запорожье (733923) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
500,00
Экономия: -65,00 грн
435,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
630,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
500,00
Экономия: -65,00 грн
435,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
603,00
Экономия: -104,60 грн
498,40 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
513,00
Экономия: -78,00 грн
435,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сытова, 7-А
Всего: упаковка (1)
603,00
Экономия: -104,60 грн
498,40 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
500,00
Экономия: -65,00 грн
435,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается через 49 мин
Запорожье, ул. Счастливая, 7
Всего: упаковка (1)
630,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
634,49 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается через 49 мин
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (1)
708,00
Экономия: -209,60 грн
498,40 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Всего: упаковка (1)
630,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 145
Всего: упаковка (1)
708,00
Экономия: -209,60 грн
498,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Соленое, ул. Гагарина Юрия, 30-Б
Всего: упаковка (3)
708,00
Экономия: -209,60 грн
498,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Синельниково, ул. Садовая, 106
Всего: упаковка (1)
708,00
Экономия: -209,60 грн
498,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается через 49 мин
Синельниково, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
603,00
Экономия: -104,60 грн
498,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кременная, 9
Всего: упаковка (1)
708,00
Экономия: -209,60 грн
498,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
603,00
Экономия: -104,60 грн
498,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. 20-летия Победы, 23
Всего: упаковка (1)
603,00
Экономия: -104,60 грн
498,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (2)
708,00
Экономия: -209,60 грн
498,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (1)
603,00
Экономия: -104,60 грн
498,40 грн