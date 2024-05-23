Все аптеки Украины
Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеСредства для фиксации суставовБАНДАЖ КОЛЕННОГО СУСТАВАЦены в аптеках

БАНДАЖ КОЛЕННОГО СУСТАВА 3022, размер 4, №1 - Одесса (733923) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (1)
708,00
Экономия: -209,60 грн
498,40 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
630,80 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (1)
708,00
Экономия: -209,60 грн
498,40 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (1)
708,00
Экономия: -209,60 грн
498,40 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (1)
708,00
Экономия: -209,60 грн
498,40 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
Всего: упаковка (1)
630,00 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
Всего: упаковка (4)
630,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2/1
Всего: упаковка (1)
708,00
Экономия: -209,60 грн
498,40 грн
В других городах:
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Белгород-Днестровский, ул. Победы, 2-М
Всего: упаковка (1)
474,82
Экономия: -38,86 грн
435,96 грн
Подорожник
Подробнее
Очаков, ул. Спасская, 8
Всего: упаковка (1)
630,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
Всего: упаковка (1)
630,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338/1
Всего: упаковка (1)
603,00
Экономия: -104,60 грн
498,40 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 23
Всего: упаковка (1)
603,00
Экономия: -104,60 грн
498,40 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Арциз, ул. Соборная, 2-А
Всего: упаковка (1)
630,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (2)
631,71 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, ул. Лавренева, 12
Всего: упаковка (1)
630,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, перек. Мирный / Потемкинская, 7/40-А
Всего: упаковка (1)
630,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, ул. Университетская, 122
Всего: упаковка (1)
630,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Любашевка, ул. Князя Владимира, 89
Всего: упаковка (1)
634,37 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривое Озеро, ул. 1-го Мая, 5
Всего: упаковка (1)
574,10 грн