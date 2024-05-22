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БАНДАЖ КОЛЕННОГО СУСТАВА 3022, размер 3, №1 - Львов (733922) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
490,25 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
588,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
495,40 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 36 мин
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (1)
490,25 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (1)
603,00
Экономия: -92,80 грн
510,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Васильковского, 1
Всего: упаковка (1)
630,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (1)
708,00
Экономия: -197,80 грн
510,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 43-А
Всего: упаковка (1)
603,00
Экономия: -92,80 грн
510,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
Всего: упаковка (1)
630,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Яблонской Софии, 8
Всего: упаковка (1)
630,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 5
Всего: упаковка (1)
630,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 36 мин
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
Всего: упаковка (1)
630,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 36 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95
Всего: упаковка (1)
630,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бабия, 14
Всего: упаковка (1)
630,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 17
Всего: упаковка (1)
603,00
Экономия: -92,80 грн
510,20 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 115-А
Всего: упаковка (1)
630,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 89
Всего: упаковка (1)
630,00 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется через 36 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (2)
630,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 65
Всего: упаковка (1)
708,00
Экономия: -197,80 грн
510,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (1)
630,00 грн