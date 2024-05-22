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БАНДАЖ КОЛЕННОГО СУСТАВА 3022, размер 2, №1 - Львов (733921) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 37 аптеках
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
490,25 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 36 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
630,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
495,40 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 1
Всего: упаковка (1)
572,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 36 мин
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (1)
630,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (1)
603,00
Экономия: -101,60 грн
501,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Васильковского, 1
Всего: упаковка (1)
630,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (1)
708,00
Экономия: -206,60 грн
501,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 43-А
Всего: упаковка (1)
603,00
Экономия: -101,60 грн
501,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
Всего: упаковка (1)
630,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Яблонской Софии, 8
Всего: упаковка (1)
630,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 5
Всего: упаковка (1)
630,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 36 мин
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
Всего: упаковка (1)
630,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (1)
563,55
Экономия: -16,91 грн
546,64 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 36 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95
Всего: упаковка (2)
630,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (2)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 17
Всего: упаковка (5)
603,00
Экономия: -101,60 грн
501,40 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 115-А
Всего: упаковка (1)
630,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 89
Всего: упаковка (1)
630,00 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется через 36 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (2)
630,00 грн